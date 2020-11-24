Во Владимирской области ловят пассажиров без масок в общественном транспорте

Как сообщают в областной администрации, в регионе проведено 167 проверок соблюдения санитарных требований. Во время рейдов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Кольчугино и Собинке о профилактике говорили не только с пассажирами, но и с сотрудниками. Только специалисты Государственной инспекции административно-технического надзора областной администрации выявили 49 нарушений масочного режима пассажирами, водителями и кондукторами. Большинство надевали маски по первому требованию или даже до, едва завидев проверку. Но на упорных нарушителей составлено 29 протоколов об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, в том числе и по материалам отделов транспорта администраций городов Владимира и Собинки. Все протоколы направлены в районные суды. Кстати, минимальный штраф, который грозит по этой статье - от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.