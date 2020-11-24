Во владимирских школах родителей освободили от оплаты охраны

24 ноября во время награждения в школе №36 города Владимира знаком "Почетный работник воспитания и просвещения РФ" учителя математики Ирины Исаевой глава областного центра Андрей Шохин заявил, что теперь родители владимирских школьников больше не обязаны платить за охрану школ.

С 1 февраля 2021 года услуги охранных предприятий будут полностью оплачиваться за счет городского бюджета. По словам Шохина, за эту идею активней всего ратовал директор школы №40 города Владимира Дмитрий Кушпита. Кстати, в 36-й школе стоимость физической охраны обходилась родителям учеников в 900 тысяч рублей в год. Сюда не входит перерыв на летние каникулы. По нашим сведениям приблизительно такие же расценки установлены и в других школах.

В мэрии посчитали, что такие затраты для родителей учеников во время пандемии слишком затратны, и предлагают возложить их на городской бюджет. Окончательное решение по этому вопросу должны будут принять на ноябрьской сессии Горсовета. Впрочем, вряд ли там кто-то выступит против этой инициативы мэрии.