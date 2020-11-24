В Вязниковском районе поставят новую детскую площадку

Новую деревянную площадку на улице Пролетарской в Никологорах начнут строить в мае следующего года и должны закончить до конца июня. Игровой комплекс, качели, карусель, песочница и лавочка со столиком «Ромашка» - ничего поражающего воображение детей не ждет. Изначально на контракт планировали потратить 530 с лишним тысяч рублей, но на детях удалось сэкономить: выиграл конкурс подрядчик, готовый поставить площадку за 380 тысяч с копейками. Кроме того, если с площадкой что-то случится в течение трех лет, он обязан будет все исправить за свой счет.