Ковровчанин может получить 20 лет колонии за килограмм наркотиков

Оперативники задержали 44-летнего жителя Коврова. В его автомобиле нашли весы, мобильные телефоны, а на территории дачного участка - упаковки и синтетический наркотик массой почти полкилограмма. Плюс к этому было изъято еще 428 граммов марихуаны.

По информации УМВД по Владимирской области, запрещенные вещества предназначались для сбыта через «тайники-закладки» на территории Владимирской и Нижегородской областей.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчина арестован. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ, проводится проверка на причастность жителя Вк аналогичным преступлениям. Ковровчанину может грозить до 20 лет лишения свободы.