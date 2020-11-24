Жительница Меленок продала дом, а потом попыталась вернуть его через суд

Еще в сентябре 2016 года женщина продала свой жилой дом и земельный участок в деревне Старинки Меленковского района трем людям, у одной из которых были маленькие дети. Но в этом году она решила разорвать договор через суд. По словам хозяйки, ей не заплатили за недвижимость. Кроме того, она вообще не планировала продавать дом, а лишь хотела помочь бывшей невестке, обратившейся к ней за помощью, реализовать материнский капитал. Хозяйка продолжала жить в своем доме и ухаживать за огородом, и только в июне 2018 года узнала, что земля и дом ей не принадлежат. Но в суд женщина обратилась только сейчас и проиграла во всех инстанциях.