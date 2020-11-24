Бывший заместитель Андрея Шохина стал проректором по воспитательной работе ВлГУ

Профсоюзная организация ВлГУ у себя на странице в ВКонтакте сообщила о том, что Оксана Ерашова назначена на должность проректора по воспитательной работе, молодежной политике и связям с общественностью Владимирского государственного университета.

Оксана Ерашова известна в первую очередь, как заместитель нынешнего главы города Владимира Андрея Шохина. Эту должность она получила в 2015 году, став замом градоначальника по социальным вопросам. В мэрии она курировала также культуру, образование, физкультуру и спорт.

Оксана Ерашова родилась в 1969 году. Окончила Владимирский государственный педагогический институт им. Лебедева-Полянского (1993 г.) и Московский государственный университет экономики, статистики, информатики (2003 г.). В администрации города работала с 2011 года, изначально занимала пост заместителя начальника управления, а затем должность руководителя секретариата главы администрации города.