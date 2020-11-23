Жительница Петушков выиграла суд у управляющей компании

Местной жительнице принадлежала квартира на последнем этаже пятиэтажки, но из-за прохудившейся крыши ее дом затопило водой, когда начал таять снег. В результате ремонт и ее вещи пострадали. Отчаявшись договориться с УК мирно, женщина обратилась в суд. Она просила возместить ущерб, возникший в результате пролива квартиры, произвести пересчет платы за места общего пользования и техническое обслуживание, взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов и компенсации морального вреда. В итоге женщина получит не только компенсацию ущерба, но и услуг оценщика, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, неустойку и компенсацию морального вреда. Хотя управляющая компания дважды обжаловала это решение, оно осталось без изменений.