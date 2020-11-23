Владимирским школьникам заменят бумажные проездные на транспортные карты

Школьники города Владимира и Владимирской области могут пользоваться транспортными картами на всех троллейбусных маршрутах АО «Владимирпассажиртранс». Действовавшие ранее бумажные проездные отменят. Ежемесячная стоимость не изменилась - безлимитный проезд составит 300 рублей.

- Оформить транспортную карту школьника можно с помощью online сервиса на главной странице сайта https://siticard.ru/. После оформления транспортной карты школьника на электронную почту заявителя придет письмо с уведомление о статусе изготовления транспортной карты школьника, - сообщает пресс-служба администрации города.

Ребенку не придется носить с собой наличные деньги и документы, подтверждающие его права на льготный проезд. Кроме того, в отличие от бумажного проездного, который нужно было покупать ежемесячно, электронная транспортная карта оформляется один раз.

Пополнить карту можно в любом отделении Почты России, киоске «Роспечать», с помощью мобильного приложения «Ситикард» (работает только на устройствах Android) или на сайте оператора.

Например, вы оформили и получили транспортную карту школьника в ноябре. А пока вы ожидали ее оформления, ваш ребенок ездил по бумажному проездному билету. После получения и пополнения транспортной карты школьника на сумму проездного билета, ваш ребенок может оплачивать свой проезд в любом владимирском троллейбусе, начиная с декабря.