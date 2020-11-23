В Юрьеве-Польском нетрезвому водителю дали год колонии-поселения

24-летнему местному жителю вынесли приговор за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его уже останавливали за рулем «Ауди А-4» в нетрезвом виде два раза. За это он отбывал назначенное судом наказание. Несмотря на реальные сроки, молодой человек в третий раз сел пьяным за руль, сообщает прокуратура Владимирской области.

Суд назначил местному жителю лишение свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запретили водить машину 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.