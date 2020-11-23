Житель Владимира до смерти забил мать из-за ее замечаний о его пьянстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Владимира. Он обвиняется по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

-Вечером 20 ноября престарелая мать стала высказывать претензии сыну, поскольку он в очередной раз выпил. В ходе возникшего конфликта мужчина толкнул 73-летнюю женщину, и она ударилась головой об угол шкафа, после чего он стал бить ее ногами по голове, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

От полученных травм пенсионерка умерла на месте. Мужчину арестовали. Вину в совершении преступления он признал, в содеянном раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается.