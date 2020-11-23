В камешковском районе в месте крушения поезда вывезено больше тысячи кубометров загрязненного грунта

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Специалисты Горьковской железной дороги продолжают проводить мероприятия по предотвращению экологического ущерба в результате схода грузовых вагонов в районе станции Новки-1 во Владимирской области.

На вечер 22 ноября с места разлива мазута вырезано и вывезено для временного хранения 1 128 м³ загрязненного грунта. В дальнейшем он будет обезврежен на специализированном предприятии. 10 цистерн подняты и вывезены на путевую машинную станцию Новки.

- Также на площадку для временного накопления вывезено 726 м³ доломита с песком, абсорбировавшем нефтепродукты с поверхности грунта. 472 м³ грунта с доломитом подготовлено к вывозу. Предотвращено растекание нефтепродуктов по близлежащей местности, - сообщили в пресс-службе ГЖД.

Комиссия передвижной экологической лаборатории постоянно проводит мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Данные о проведенных работах сотрудники Горьковской железной дороги ежесуточно предоставляют в "Росприроднадзор".