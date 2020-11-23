В Ковровском районе нашли заблудившегося рыбака

21 ноября около десяти часов вечера на горячую линию отряда "Лиза Алерт" поступила заявка на поиск Александра Ботнева в Сельцовском охотхозяйстве недалеко от деревни Юдиха Ковровского района.

- Для осмотра местности, где последний раз видели пропавшего, на транспорте охотхозяйства в лес выдвинулись полицейские, координатор отряда, директор охотхозяйства с егерями. Для нас эта разведка местности была очень важна, так как местность непростая: много мелких озер, болотистость, захламленный лес – и все это уже покрыто снегом, - рассказали в отряде "Лиза Алерт".

Первая остановка – место стоянки автомобиля, к которому должен был выйти пропавший. Со слов егеря, который знает каждый куст, все просто и понятно: «зачем ему лезть в болото, если тут идет по краю тропа». По факту и болото, и тропа скрыты травой по пояс, а то и по грудь. Первичный осмотр этого места результатов не принес.

Следующая остановка – непосредственно озеро, где рыбачил пропавший. На озере его вещей не нашли, проломов льда тоже. Беглый осмотр берега, на который должен был выйти мужчина – также ничего. Начали осматривать тропу, по которой пропавший якобы хотел идти к автомобилю.

Директор охотхозяйства в темноте, после прошедшего снега разглядел на тропе след, направление – в другую сторону от базы охотхозяйства. Затем еще и еще. На своем квадроцикле он поехал в направлении следов.

В итоге пропавшего привезли живого и здорового, медицинская помощь не потребовалась, от горячего чая рыбак тоже отказывается – спасла рыбацкая одежда. После опроса выяснилось, что он просто на тропе повернул не в ту сторону.

В поиске приняли участие более 20 добровольцев отряда, Сельцовского охотхозяйства, сотрудники полиции.