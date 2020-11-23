Во Владимирской области занято 82 процента коек для больных с коронавирусом

23 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 128 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 12311 случаев.

9731 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за 22 ноября – 113 человек. За период наблюдения в области отмечено 290 летальных случаев.

В медицинских организациях региона действует 1559 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 82 процента из них занято (1285), свободны – 274 койки.

В лабораториях проведено 3216 исследований для пациентов и 1657 – в отношении медицинских работников.

Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Обращения граждан также принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02