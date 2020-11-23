В Юрьев-Польском районе объявили карантин по бешенству

В селе Шихобалова Юрьев-Польского района с 20 ноября объявили карантин по бешенству, который будет длиться до 13 января. От опасной болезни умер питомец в одном из домов села. Теперь, как обычно в таких случая, на угрожаемой территории нельзя ввозить и вывозить животных, устраивать выставки и ловить в лесах диких зверей для зоопарков, а живущим в деревне питомцам сделают профилактические прививки. Напомним, во Владимирской области чаще всего бешенство переносят дикие животные, в первую очередь лисы и енотовидные собаки. Кстати, местные жители в соцсетях удивляются нашествию лис: в последнее время их регулярно видят в городе и деревнях. Специалисты считают, что лисы осенью расширяют ареал обитания, а заодно выходят к людям в поисках еды, они вполне могут питаться на помойках. Но подходить к рыжим зверькам все же не стоит: они могут быть переносчиками бешенства.