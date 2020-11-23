Улицы Владимира чистят 42 единицы техники и 72 дорожных рабочих

фото с сайта городской администрации

Центр управления городскими дорогами оперативно убирает город от снега, ликвидируя последствия снегопада. На улицы Владимира вышли 42 единицы техники и 72 дорожных рабочих.

Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов отметил, что в первую очередь от снега и наледи вручную очищаются остановки общественного транспорта, тротуары, мосты, лестницы и пути к социальным объектам.

Тротуары и дороги обрабатываются противогололедными средствами. В качестве реагентов на дорогах применяется песко-соляная смесь, а на тротуарах, кроме нее, используется вещество «Бионорд».

С начала ноября в «ЦУГД» организован круглосуточный график работы техники и персонала. По вопросам уборки остановок общественного транспорта, тротуаров и дорог можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

По распоряжению главы города Владимира Андрея Шохина, в управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.

Напоминаем, что за уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.