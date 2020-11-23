Владимирский боксер стал серебряным призером первенства Европы по боксу среди юниоров

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Владимирский бокер Рамазан Дадаев стал серебряным призером первенства Европы по боксу среди юниоров.

Соревнования проходили с 11 по 23 ноября в Будве (Черногория), в них приняли участие юниоры и юниорки 17-18 лет — всего 175 участников из 22 стран Европы.

Рамазан Дадаев выступал в категории до 81 кг. Он провел 4 боя. В финале он уступил победу боксеру из Черногории Петару Лиешевичу.

Поначалу бой выглядел более-менее ровным. Дадаев, пожалуй, добился большего в первом раунде, он был поточнее. Однако во втором и третьем раундах инициативу перехватил Лиешевич. Он нанес много точных ударов и переломил ход встречи.

Сборная России заняла первое общекомандное место на первенстве. Всего наши боксеры завоевали 19 медалей — 9 золотых, 9 серебряных и одну бронзовую.