Предпринимательницу из Александрова будут судить за мошенничество

Предпринимательницу из Александрова обвиняют в совершении трех эпизодов мошенничества, совершенного в крупном размере. По версии следствия, еще в 2018 году женщина обратилась к трем своим знакомым, которые ей доверяли, и попросила одолжить ей денег, чтобы вложить в бизнес. А тем, у кого денег не было, предприимчивая александровка предложила взять кредит и отдать ей наличные. Естественно, женщина уверяла, что все отдаст и с процентами. В итоге доверявшие ей люди лишились 273 800 рублей, 367 900 рублей и 430 400 рублей. Кроме того ,в прошлом году предпринимательница, обманывая и злоупотребляя полномочиями, похитила у индивидуального предпринимателя 73 736 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб. Рассматривать дело в ближайшее время начнет Александровский городской суд.