В Судогодском районе и Радужном не нашлось желающих ловить бездомных собак

Администрация ЗАТО город Радужный и администрация Судогодского района разыгрывали контракты по отлову и содержанию бездомных животных. Компании, заключившие аукцион, должны были отлавливать бродячих собак, кастрировать их и лечить в приюте. Кстати, каждого пойманного животного обязательно сфотографировать или снять на видео. Кроме того, отлавливать бродячих зверей можно только разрешенными средствами, например, сачками, запрещено их убивать. Усыпить можно только очень больное животное и только после решения комиссии. Вернуть на улицу можно было только неагрессивное стерилизованное и здоровое животное, прожившее в приюте 25 дней. Несмотря на щедрое предложение – стоимость контракта в Судогодском районе оценили в 574 600 рублей на этот год. А в Радужном – в 123 300, желающих взяться за это работу не нашлось. Напомним, в Судогодском районе уже были проблемы с бродячими собаками. Два года назад на местную жительницу, вышедшую из магазина на улице Коммунистическая, напала стая бездомных собак. Один из псов укусил женщину, разорвав ей сапог, другие вырвали сумку. Спастись горожанке, окруженной стаей, помогла проезжавшая мимо женщина.