Владимирским обманутым дольщикам пообещали дать отопление

Застройщик пообещал дать отопление в проблемном доме в микрорайоне Коммунар. Сейчас в доме проживают девять семей с детьми, которым некуда пойти. Им приходится отапливать квартиры электронагревателями и готовить еду на электрических плитках.

- Нам уже какой год застройщик обещает дать отопление. В этом году его, правда, областная администрация мотивирует, может и включит, - говорит обманутый дольщик Юрий Земсков. - Но конкретных сроков нам никто не называет.

Напомним, что дом не могут сдать в эксплуатацию из-за нарушения проекта: вместо семи этажей застройщик сделал девять. Постройка находится в исторической зоне Владимира, и здания выше 21 метра строить запрещено.

На днях с инициативной группой жителей дома № 19 по улице Центральной встретился врио вице-губернатор Роман Годунин. Недавно он общался с архитекторами, готовящими новый проект по охранным зонам Владимира. В документ внесут изменения, повышающие высотность до 27 метров.

Однако этот проект должен пройти согласование в Москве, и как надолго затянется процесс, неизвестно.