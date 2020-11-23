Житель Мурома вынес из чужого дома золото и статуэтки на 100 тысяч рублей

В середине ноября в полицию обратился 58-летний местный житель - из его дома и гаража пропало имущество на 108 000 рублей. По данным УМВД по Владимирской области, оперативники установили подозреваемого - 37-летнего жителя Мурома. Он помогал потерпевшему проводить ремонт.

Мужчина знал, что хозяина не будет, залез в гараж и дом, украл золото, статуэтки, подстаканники и другие ценные вещи. Часть имущества оперативники нашли, другую часть он успел продать. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.