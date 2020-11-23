На пожаре в Судогодском районе погибла женщина и пострадал мужчина

Ночью 23 ноября в деревне Торжково Судогодского района загорелась баня. Из-за позднего сообщения в пожарную охрану на момент прибытия подразделений баня горела по всей площади.

- Пожар был ликвидирован на площади 24 квадратных метра. На пожаре пострадал 59-летний мужчина и погибла 84-летняя женщина, - рассказали в управлении МЧС по Владимирской области.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливает причину пожара.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).