Волейбольный клуб "Муром" сначала выиграл у аутсайдера, а потом проиграл почти выигранный матч

В Высшей лиге "А" по волейболу, где играет команда из Мурома, в эти выходные (21-22 ноября) состоялись игры четвертого тура. ВК "Муром" оба матча провел в Новокуйбышевске. Сначала команда сыграла с питерским "Автомобилистом", а затем провела встречу с хозяевами - "Новой" из Новокуйбышевска.

Первый матч с "Автомобилистом" был очень важен с турнирной точки зрения. "Муром" занимал перед игрой седьмую строчку, а питерцы были на восьмой. В итоге, выиграть у "Автомобилиста" удалось со счетом 3:2. Это дало муромлянам два очка.

Второй матч с хозяевами был из разряда валидольных. "Муром" сначала проигрывал по артиям 1:2, сумел в четвертом сете сравнять счет, вел в пятом, но в итоге проиграл. К тому же травму получил один из игроков муромской команды - Всеволод Балашов. Однако одно очко за этот матч гости все же получили.

Следующий тур пройдет 5-6 декабря. "Муром" отправится в Москву, где сыграет с МГТУ и подмосковной "Искрой".