Врачи Владимирской областной клинической больницы опубликовали статью в авторитетном научном журнале

Результаты научного исследования специалистов Владимирской областной клинической больницы опубликованы в авторитетном научном журнале «Clinical & Experimental Immunology». Журнал является официальным изданием Британского общества иммунологии.

Опубликованная научная статья в британском медицинском журнале – плод совместного научного исследования сотрудников кафедры ревматологии Сеченовского университета и специалистов Владимирской областной клинической больницы. Название статьи – «Активация системы комплемента по альтернативному пути при АНЦА-ассоциированных васкулитах: новые данные и мета-анализ». Система комплемента – комплекс защитных белков, который защищает наш организм от действия чужеродных агентов и участвует в реализации иммунного ответа. Исследование посвящено изучению патогенеза такого редкого аутоиммунного заболевания, как АНЦА-васкулит. Подробнее об этой невероятной работе можно прочитать здесь.