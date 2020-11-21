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Происшествия

Вязниковец запинал товарища до смерти

Пьяному мужчине не понравилась реплика знакомого
Полина Немчинова
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Житель Вязниковского района оказался на скамье подсудимых за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ходе совместных посиделок он разозлился на приятеля и решил расправиться с ним. По оценкам экспертов, он нанес знакомому не менее пяти ударов кулаком по голове, не менее трех ударов ногой в область живота, причинив телесные повреждения в виде закрытой тупой травмы живота. Последняя и привела к смерти жертвы. Суд приговорил нападавшего к восьми годам лишения свободы, но тот не согласился с наказанием и обжаловал приговор. Но ему не повезло: вышестоящая инстанция не нашла оснований для смягчения наказания.

Криминал