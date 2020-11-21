Во Владимирской области заняты 79% коек для больных с коронавирусом

Как сообщают в областной администрации, по состоянию на 21 ноября в медицинских организациях региона действует 1559 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 79 процентов из них занято (1231), свободны – 328 коек. Также в лабораториях больниц области, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде за сутки проведено 4207 исследований на коронавирус для владимирских пациентов и 626 – в отношении медиков региона. Напоминаем, номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, в том числе в выходные, с 08:00 до 20:00. О своей проблеме можно также написать по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.