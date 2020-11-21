Во владимирских поликлиниках появится лист ожидания для желающих попасть к врачам

Как рассказала глава областного департамента здравоохранения Елена Утемова, в Медицинском информационно-аналитическом центре работает кол-центр, который призван помочь пациентам записаться к врачам. Но если раньше оператор, не видя свободных окошек, отказывал звонившему, то теперь владимирцев будут записывать в лист ожидания и позднее сообщать, когда их ждут в поликлиниках. А вот приходить к врачам без предварительной записи не стоит, исключение – только если вам внезапно стало плохо. Также в облздраве планируют устроить по субботам в поликлиниках профдень, когда все желающие смогут получить справки, выписки и заключения.

- В субботу наплыв пациентов в поликлиниках минимален и возможность перекрестных контактов сводится к нулю, - отметила Елена Утемова.

Напомним, по вопросам записи к специалисту можно обратиться на горячую линию по телефону: 8 (800) 200 - 36-33, для владимирцев работает номер: 8 (4922) 77-77-33.