Во Владимирской области решается вопрос об аресте похитителя первоклассника

Следователь ходатайствовал об аресте двадцатишестилетнего мужчины, который подозревается в похищении семилетнего мальчика из соседнего села Горки. По версии следствия, страдающий психическим заболеванием камешковец из села Макарихи почти два месяца удерживал у себя дома ребенка. Похитителяля задержали вечером 19 ноября, сейчас возбуждено уголовное дело. Сегодня, 21 ноября, должен решиться вопрос о задержании подозреваемого. Камешковский районный суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого сегодня в 15:00.