В Покрове спасатели вытащили из пруда рыбака

Трагедия едва не произошла утром 21 ноября. В 08:05 в пожарно-спасательную часть города Покров сообщили о тонущем рыбаке. Пятидесятитрехлетний местный житель вышел порыбачить на тонкий лед на городской пруд на улице Франца-Штольца и провалился в воду. Спасатели вытащили тонущего мужчину с помощью веревки из ледяной воды и передали его медикам. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, сейчас его состояние удовлетворительное. Спасатели напоминают: выходить на лед сейчас смертельно опасно. Кстати, если пренебречь безопасностью и выйти на лед там, где стоят запрещающие таблички, можно получить административный штраф.