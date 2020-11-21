Во Владимирскую область привезли 200 килограмм опасной свинины

В регион поступило более двух центнеров потенциально опасной свиноводческой продукции. Мясо и субпродукты приехали с мясоперерабатывающих комплексов из Курской области, куда поступало мясо с фермы, где выявили очаг африканской чумы свиней. Сейчас свинина, попавшая во Владимирскую область, проверяется: специалисты взяли пробы для исследований. А в региональном Россельхознадзоре напоминают, что обо всех случаях заболевания свиней надо немедленно сообщать в ветеринарные службы и им по телефону 42-10-52.

Также осенью местный житель привез в деревню Большие Лужки Гороховецкого района 156 овец, у которых не было ветеринарных документов, которые требуются по закону и подтверждают, что животные здоровы. В итоге владельца отары овец привлекли к административной ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей.