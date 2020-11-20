Во Владимире главную елку начнут монтировать 23 ноября

Гирлянды и световые фигуры уже разместили на улице Георгиевской, на Спасском холме, на площади Победы (в сквере у здания областного суда) и у Красносельского пруда, на Соборной площади (у входа на Пушкинский бульвар и в сквер Липки), на Садовой площади, на пересечение улицы Горького с проспектом Строителей, улиц Горького и Мира, на проспекте Строителей у бывшего «Факела» и на Московском шоссе на въезде в город. 23 ноября на Соборной площади начнется монтаж главной городской елки, а 27 символы главного зимнего праздника установят на Садовой площади, на площади перед ДК Молодежи и на площади Победы. Практически весь объем праздничного предновогоднего оформления планируется произвести до 1 декабря.