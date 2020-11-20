Жителю Коврова, взорвавшему гранату на рынке "Октябрьский", предъявили обвинение

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Коврова о покушении на убийство своей знакомой в торговом центре «Рынок Октябрьский». После того, как мужчину выписали из больницы, ему предъявили обвинение. Но он своей вины не признал.

Напомним, 1 ноября мужчина пришел к своей знакомой на работу, чтобы выяснить с ней отношения, и взорвал гранату, которую принес с собой.

- Обвиняемый и двое человек получили травмы. Для оказания необходимой помощи они были доставлены в Ковровскую городскую больницу. Один из пострадавших до сих пор находится на лечении в медицинском учреждении, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Уже произведены осмотры, допросы, назначены экспертизы. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.