Во Владимирской области живет больше 251 тысячи детей

20 ноября празднуют Всемирный день ребенка. Во Владимирской области на 1 января этого года насчитывалось 251 098 детей. Из них: 82 851 малыш в возрасте до 5 лет, 116 811 детей с 6 до 13 лет, 51 436 подростков 14-17 лет.

Самой многочисленной группой являются дети 8-13 лет – 85 703, а малой – дошколята и первоклашки 6-7 лет – 31 108 человек.

Мальчиков в регионе больше (51,4%), чем девочек - 48,6%. С января по август на свет появилось 6593 младенца, что на 1186 человек меньше, чем за тот же период в 2019 году. К сожалению, сохраняется тенденция снижения количества новорожденных в регионе.

К слову, в ходе Всероссийской переписи 2010 года число рожденных детей в переписных бланках указали 649 207 женщин, а общее число рожденных детей Владимирского края на тот момент достигало 914 822 человек.