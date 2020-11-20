Во Владимирской области уже бывали случаи, когда больные шизофренией водили автомобили

История в Камешковском районе, где психически больной мужчина похитил семилетнего ребенка, вызвала много вопросов. В том числе, как человек с диагнозом шизофрения мог разъезжать на автомобиле. И как нам объяснили в региональном ГИБДД, для покупки машины справка не нужна.

- Приобрести транспортное средство может любое лицо, даже на несовершеннолетнего можно оформить автомобиль, - сказал Валериан Шируков. Для поставки ТС на учет медицинской справки не требуется. А вот уже для водительских прав медсправка необходима. Но даже здесь есть нюанс. После получения прав десять лет человека не трогают. Однако у нас есть практика с наркоманами и психически нездоровыми людьми, когда нам сообщают медики о людях, что их надо лишить прав.

Кстати, это не первый случай в регионе, когда люди, состоящие на учете у психиатра или нарколога, водят автомобили. Во Владимирской области после прокурорских проверок регулярно через суд лишают прав водителей, признанных наркоманами и алкоголиками пять и более лет назад, но благополучно сохранивших права. Опять же неизвестно, были ли у подозреваемого в похищении права.