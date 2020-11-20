Во Владимире двое братьев из Беларуси пытались угнать две машины

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор двоим братьям - гражданам Республики Беларусь, проживающим и работающим во Владимире на строящемся объекте. Их признали виновными по статьям "покушение на угон группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья; угон группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для здоровья".

- Вечером 13 февраля пьяные братья ехали из бара на такси. В это время, разговаривая между собой на цыганском языке, они договорились об угоне автомобиля.Мужчины стали требовать от водителя, чтобы он остановил машину на неосвещенном участке дороги посреди леса. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина проигнорировал их угрозы и продолжил ехать, - рассказали в областной прокуратуре.

В это время один из братьев начал душить водителя рукой, а другой пытался остановить машину. Водителю удалось направить такси на территорию госпиталя областного УМВД, где он врезался в ворота.

Братья выбежали из машины и направились к строящемуся объекту, где они работали. По дороге они решили угнать еще один автомобиль. Мужчины ворвались в будку охранника и начали избивать его, требую ключи от машины. Обнаружив их в замке зажигания, молодые люди заставили открыть им ворота и на чужой машине скрылись с места преступления. Однако вскоре автомобиль выехал на обочину дороги и забуксовал, а злоумышленников задержали полицейские.

Вину в содеянном один из братьев признал частично, другой - не признал. Суд назначил М. наказание в виде 5 лет лишения свободы К. - 6 лет лишения свободы. Отбывать его они будут в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск прокурора города о взыскании с подсудимых в пользу территориального Фонда ОМС Владимирской области денег, потраченных на лечение потерпевшего, в размере более 9 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме.