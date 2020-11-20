Похититель семилетнего мальчика стоял на учете в психиатрическом отделении Суздальской ЦРБ

Подозреваемый в похищении первоклассника из села Горки Камешковского района 26-летний мужчина стоял на учете в психиатрическом отделении Суздальской районной больницы. Врачи уже рассказали о диагнозе и лечении следователям.

В самой деревне Макариха мужчину мало, кто знал близко. Он переехал сюда из Суздальского района еще в начале года. Сам построил дом. А после этого по словам соседей вел тихий образ жизни.

- Мы Дмитрия знали, но не очень близко, - рассказала Ксения Авдеева, жившая рядом с домом подозреваемого. - Знали, что у него есть инвалидность, вроде как по слуху. Но внешне это никак не проявлялось. Был он тихий, спокойный. В общем, для нас шок, что он мог похитить ребенка. Мальчика мы ни разу не видели, так что даже предположить не могли, что он способен на такое!

По предварительным данным от Следкома и полиции известно, что 26-летний мужчина заранее спланировал преступление. Он купил машину, а также дом на окраине деревни с подвальным помещением. 28 сентября, проезжая в районе поселка Горки, подозреваемый заметил мальчика. Он схватил ребенка, затолкал в машину и привез в свой дом. Все это время он вел замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, полицейским пришлось вскрыть металлическую дверь,