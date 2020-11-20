Житель Московской области приезжал в Петущинский район, чтобы воровать в магазинах

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Московской области. Мужчина обвиняется в краже.

- В мае прошлого года обвиняемый, находясь в торговом зале супермаркета, сложил в рюкзак косметическую продукцию на сумму более 5000 рублей, после чего вышел, не оплатив товар, - рассказали в областном УМВД.

Через три дня мужчина украл из другого супермаркета продукты питания на такую же сумму, а спустя неделю снова украл косметику на 3 700 рублей.

Вскоре полицейским удалось задержать вора. Оказалось, что он специально приезжал в Петушинский район, чтобы совершать кражи. Похищенное имущество злоумышленник продавал пассажирам электрички, когда возвращался домой, а деньги тратил на личные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.