На онлайн-фестивале науки "Кстати" владимирцы увидят, как выглядят легкие после коронавируса

Получить совет психолога, касающийся распространенных фобий, понять, насколько обоснованы страхи перед радиацией, генной инженерией и новыми технологиями, а также узнать, наступит ли в ближайшем будущем апокалипсис, смогут зрители шестого онлайн-фестиваля науки «Кстати. Онлайн», который проведет с 23 по 27 ноября сеть Информационных центров по атомной энергии.

23 ноября пройдет экзистенциальный public talk «Анатомия страха: взгляд судмедэксперта» с Алексеем Решетуном. Он расскажет и покажет, к чему приводят злоупотребление алкоголем, курением, наркотиками и как выглядят легкие после COVID-19. Ограничения по возрасту — 16+.

24 ноября фестиваль продолжит ток-шоу «Байки из лаборатории». Чего на самом деле нужно опасаться и какова роль наших поведенческих привычек, расскажут эксперты фестиваля: кандидат физико-математических наук Антон Седов, кандидат технических наук Андрей Уваров, инженер лаборатории разработки медицинский материалов и аддитивных технологий Сакина Зейналова, кандидат биологических наук Сергей Седых.

Апокалипсис – такова тема ток-шоу «Разберем на атомы», которое в прямом эфире состоится 25 ноября. Что нас ждет, если человечество не сумеет остановить глобальное изменение климата и среднегодовая температура повысится на 2 градуса, расскажет гляциолог Алексей Екайкин. Так ли уж фантастичен сценарий блокбастера «Терминатор»? О реальных возможностях и ограничениях искусственного интеллекта слушатели узнают из лекции Ивана Ямщикова. О главном страхе Средневековья поведает медиевист, доктор исторических наук, доцент СПбГУ Анастасия Паламарчук.

26 ноября зрители узнают, как происходит переработка отработавшего ядерного топлива, что такое А-1 и почему остекловывание делает мир безопаснее.

Завершится фестиваль 27 ноября, разговором с психотерапевтом на тему «Страхи и фобии внутри нас». Врач высшей категории Александр Палин расскажет, как устроены фобии, можно ли побороть свои страхи и как понять, что пора просить о помощи.

Каждое утро в течение всего фестиваля зрители будут получать совет от опытного психолога о том, как преодолеть привычные страхи, ведь многие боятся потерять работу, летать или выступать перед большой аудиторией. Утренние эфиры будут начинаться в 9:00, а вечерние ток-шоу и public talk – в 19:00.

Онлайн-трансляция фестиваля состоится на ютуб-канале сети ИЦАЭ.