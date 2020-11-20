В Муромцеве появился новый отряд волонтеров музея

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Учащиеся лесотехнического техникума после прохождения «Школы волонтеров наследия» решили организовать отряд добровольцев. Инициатива получила поддержку как у руководства учебного заведения, так и со стороны Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Добровольцы хотят обратить особое внимание на парковую зону усадьбы. Командир отряда добровольцев Муромцевского лесотехнического техникума Егор Тимофеев рассказал, что ребята намерены привести в порядок аллеи парка, попробовать себя в ландшафтном дизайне, готовы помочь музею-заповеднику в организации информационно-логистической схемы усадьбы и многом другом.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника надеется, что такие же отряды появятся и на других объектах ГВСМЗ, потому что помощь волонтёров нужна круглый год.