Владимирская область – один из самых простых регионов для поиска работы

Аналитики hh.ru выяснили, в каких регионах России проще, а в каких сложнее трудоустроиться, и как изменилась конкуренция среди соискателей по сравнению с весной, когда страна переживала первую волну пандемии.

В сентябре-октябре уровень конкуренции среди соискателей Владимирской области составил всего 3 резюме на одну вакансию. Это на 1,2 пункта ниже, чем в марте-апреле – тогда на вакансию приходилось 4,2 резюме.

Таким образом, по сравнению с первой волной пандемии трудоустроиться стало легче.

- Сегодня Владимирская область находится почти в самом конце рейтинга - на 32 месте по сложности поиска работы. В регионе наблюдается низкий уровень конкуренции: соискатели довольно быстро могут найти работу. Но для работодателей такой показатель может вызывать трудности при закрытии большинства вакансий. Кстати, 32 место Владимирская область делит с Еврейской АО, - Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru, Север ЦФО