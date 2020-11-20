Владимирский театр кукол примет участие в Международном театральном фестивале "Золотой витязь"

фото с сайта театра кукол

Не успел Владимирский театр кукол вернуться с Международного фестиваля Достоевского, где показывал постановку "Белые ночи", как вновь отправляется в путь.

На этот раз он примет участие в Международном театральном фестивале "Золотой витязь". 23 ноября на сцене Учебного театра ГИТИС покажут постановку "Богатырь Илья из Мурома" режиссера-постановщика Марины Протасовой.

В славном городе во Муроме, во селе том Карачарове. Жил был Илья. И был тот Илья силы немереной – богатырской, да только сам он про то и не ведал… А как напали на Русь злые вороги, полонили весь люд честной, выжигали леса, горе сеяли, то свершилось с Ильей чудо чудное, пробудилась в нем сила великая… С той поры появился у Руси защитник. Да какой! Непобедимый! И прославил он Землю Русскую. А нарекли его Ильей Муромцем.