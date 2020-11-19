Волонтеры "Лизы Алерт" проверяют информацию, что пропавшего первоклассника в Камешковском районе нашли живым

По предварительным данным, мальчик жив Фото: Валерия ПРОНИНА

19 ноября в официальном сообществе поискового отряда "Лиза Алерт" появилось сообщение о том, что волонтеры проверяют информацию о первокласснике Савелие Роговцеве, который, по предварительным данным, найден живым.

В полиции Камешковского района сказали, что пока не обладают официальными данными. Информацию также должны подтвердить в Следственном комитете. Но пока от следователей подробностей не поступало.

Напомним, 28 сентября Савелий вышел друзьями из школьного автобуса и не вернулся домой. От остановки до дома было примерно 300 метров. Мальчика искали сотрудники Следственного комитета, полицейские, военные, местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".