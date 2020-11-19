Из Камешковского района вывезли 50 кубометров загрязненного нефтью грунта

В Камешковском районе специалисты Горьковской железной дороги продолжают устранять последствия экологической катастрофы, возникшей из-за того, что цистерны с нефтепродуктами сошли с рельсов в районе станции Новки-1. Сейчас растекание мазута локализовано, нефтепродукты больше не распространяются по району. Пятьдесят кубометров зараженной земли уже вывезли, чтобы обеззаразить на спец предприятии. Места разлива мазута обсыпают доломитной мукой, чтобы абсорбировать нефтепродукты. Комиссия передвижной экологической лаборатории ведет непрерывный мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Отбор проб воздуха не выявил превышений по содержанию нефтепродуктов, а пробы грунта и воды отобраны, проводятся лабораторные исследования. Напомним, в ОАО "РЖД" создан штаб по ликвидации экологических последствий в результате транспортного происшествия на станции Новки-1 во Владимирской области, а результаты работ контролируют в Росприроднадзоре, куда ежедневно предоставляют результаты.