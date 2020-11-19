Муромские пожарные спасли пенсионерку

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Огонь вспыхнул в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Нижегородской города Мурома днем около половины второго 19 ноября. Приехав, пожарные увидели, что из однокомнатной квартиры на первом этаже идет дым, а еще до прибытия пожарных из дома сами выбрались девятнадцать человек. В горящей квартире на полу пожарные нашли восьмидесятивосьмилетнюю женщину, лежащую на полу кухни в полуобморочном состоянии. Пожарные спасли женщину, ее осмотрели медики и с термическими ожогами и отравлением угарным газом женщину пенсионерку госпитализировали в отделение реанимации Муромской городской больницы №3. Спасатели не дали распространиться огню и быстро локализовали и потушили огонь. В результате сгорела внутренняя отделка кухни и имущество на площади три квадратных метра. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования.