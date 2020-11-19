Владимирские спасатели ловили рыбаков на Нерли

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Сотрудники ГУ МЧС 19 ноября вышли на профилактический рейд в окрестностях поселка Боголюбово, на реку Нерль и Нижний пруд, предупреждая рыболовов о смертельной опасности: всего лишь две холодные ночи никак не могли способствовать тому, чтобы на водоёмах Владимирской области сформировался крепкий лед. Местная администрация разместила аншлаги, информирующие о смертельной опасности нахождения на льду, однако рыбаки предпочитают эти аншлаги «не замечать», равно как и то, что первый лед трещит у них под ногами. Спасатели отмечают, что рыбаки уходили крайне неохотно, уверяя, что «лед уже крепкий, я вешу мало, всегда здесь ловил, аншлага не видел». Однако, как отметили в ГУ МЧС России по Владимирской области, лед толщиной пять сантиметров, который образовался лишь на отдельных участках акватории Нерли, безопасным назвать нельзя. На водоемах без течения и с течением слабым крепкого льда тоже нет. Кстати, за нарушение правил безопасности при нахождении на водном объекте (выход на лед в запрещенных местах) предусмотрен административный штраф от восьмисот до четырех тысяч рублей.