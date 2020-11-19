За 800 граммов конопли гусевчан могут лишить свободы на 10 лет

В октябре текущего года оперативники обнаружили почти 114 граммов конопли на приусадебном участке 26-летнего жителя города. Он выращивал наркотик, сушил и хранил для личного потребления. То же растение и с теми же целями нашли у 31-летнего мужчины. Он хранил в доме в садовом товариществе 695 граммов конопли, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Мужчин могут лишить свободы на срок до 10 лет.