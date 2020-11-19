Во Владимире владельцам торговых центров и кафе снизят налог

Во Владимире предлагают снизить налоговые ставки для владельцев офисных и торговых центров, кафе, ресторанов и других точек общепита. Если законопроект примут, горожане, которым принадлежат торговые центры, нежилые центры, в которых можно размещать кафе, офисы или точки бытового обслуживания, с кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей, будут платить налог 0,1% от кадастровой стоимости. Если соответствующий закон не примут, то ставка будет значительно выше – в 20 раз. Как пример главный финансист администрации города Владимира Вера Трусова привела Центральный рынок. По новому закону он, если бы был частным, платил бы в городскую казну всего 54 тысячи рублей, а не миллион, как при базовой ставке в 2%. Точный перечень зданий и торговых центров, попадающих под этот закон, утвердит мэрия после кадастровой оценки, которая завершится самое позднее к началу декабря. Но по предварительной оценке администрации в городе всего пять таких здания. Кстати, деньги, полученные от этого налога, полностью идут в городской бюджет, и в ряде областных центров решили оставить базовую ставку, например, Липецк, Орел, Тула. Пока депутаты профильного комитета проект одобрили.