Жительница Судогодского района сделала карьеру в наркобизнесе и получила срок

Как установил суд, еще в октябре 2014 года местная жительница вступила в преступную группировку, которая приобретала крупные партии наркотиков и незаконно доставляли из Республики Таджикистан в Россию. Сначала женщина получала информацию о месте нахождения тайника с оптовой партией наркотиков, забирала их, фасовала и устраивала тайники в местах, определенных лидером, за что получала деньги. Потом ее повысили: в феврале 2016 года жительница Судогды стала руководить структурным подразделением организованной преступной группы, занималась подбором и вербовкой его активных участников, выполняющих функции закладчиков, фасовщиков и курьеров, а также лично исполняла функции руководителя склада. Кроме того, она «отмывала» деньги, полученные за торговлю наркотиками, используя для этого статус индивидуального предпринимателя и фиктивный договор об оказания бухгалтерских услуг. Задержали женщину только в начале 2019 года. За тринадцати эпизодах незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, организованной группой, трех эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, организованной группой, двух эпизодах незаконного сбыта наркотиков в крупном размере через интернет и прочие преступления дама получила восемь лет колонии и штраф – двадцать тысяч рублей.