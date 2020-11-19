Чиновники не видят проблем с освещением прогулочной зоны на Соколова-Соколенка

19 ноября в мэрии состоялось заседание комитета по жизнеобеспечению города, на котором депутаты подняли вопрос об освещении пешеходной новой прогулочной зоны на улице Соколова-Соколенка. Реконструкция зоны была еще не завершена, когда горожане стали жаловаться. Больше всего нареканий вызвало точечное освещение: по мнению владимирцев, на участке оказалось слишком темно. Чиновники планировали лично посетить прогулочную зону и оценить качество освещения, но, видимо, не нашли проблемы.

- Освещение там должно было быть декоративным. Да, там не светло, как в парке. Хотелось бы, чтобы освещение было не загрязняющим, а декоративным, - заявил начальник управления ЖКХ администрации города Владимира Алексей Шумник.

Кстати, чиновник также отметил, что когда фонарей не было – не было и жалоб. Кстати, уходить от загрязняющего освещения, вредного для ночных обитателей – модная сегодня тема. Такой же подход предлагали и московские архитекторы, разрабатывающие концепцию парка в заброшенных садах у ДТЮ. Но там такой подход более объясним: в зеленой зоне, которую обещают сохранить по максимуму, обитает множество птиц и зверьков.