Во Владимирской области из-за коронавируса на свадьбу нельзя приглашать больше 10 человек

В департаменте юстиции ограничили работу ЗАГСов. Постановление вступило в силу с 17 ноября.

Ограничения касаются торжественных церемоний. На свадьбе должно быть не больше десяти человек, включая работников ЗАГСа. Если же молодожены хотят масштабное торжество, то придется перенести дату на более поздний срок. Или вообще отменить.

Кроме того, под запретом выездные церемонии и регистрация детей в торжественной обстановке.

Напомним, что подобные ограничения уже действовали в регионе, но молодожены были согласны расписываться в масках и даже без фотографа.