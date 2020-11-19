Во Владимире началось строительство Рпенского проезда

В областном центре начались работы по строительству Рпенского проезда. Об этом в социальных сетях одновременно сообщили врио заместителя губернатора Роман Годунин и глава города Андрей Шохин.

- Подписали контракт по Рпенскому проезду, за номером 7-2020. Сумма контракта 2 077 654 160 рублей. В качестве подрядчика выступает ГУП ДСУ-3. Срок строительства - 29 месяцев, начиная со следующего дня после заключения контракта, то есть отсчет пошел, - написал в инстаграме глава Владимира.

Работы в этом году начались после выделения правительством первого транша в 500 миллионов рублей. Эти деньги должны израсходовать уже в этом году. Само же строительство продлится до 2023 года.